Новий глава Укртрансбезпеки у перший місяць роботи отримав 600% надбавки "за інтенсивність"

Фонд заробітної плати Євгена Зборовського за листопад становив майже 170 тисяч гривень. 600% надбавки "за інтенсивність праці" отримав і його заступник Микита Лагунін.

Керівник Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Євген Зборовський у перший місяць роботи на посаді отримав зарплату з надбавкою 600% до свого окладу "за інтенсивність праці". Про це стало відомо з документа, який опинився у розпорядженні Фокусу. Щоб перевірити викладену в ньому інформацію, ми надіслали запити до відомства щодо зарплат його керівництва й отримані нами відповіді підтвердили достовірність цих цифр.

Так, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про призначення головою Укртрансбезпеки Євгена Зборовського, який раніше переміг у конкурсі на цю посаду, 3 листопада 2021 року. І, судячи з "Планового розрахунку заробітної плати керівництва Державної служби України з безпеки на транспорті" за листопад 2021 року, який опинився у розпорядженні Фокусу, посадовий оклад нового чиновника за перший місяць роботи у відомстві склав 22 717 грн.

Також керівник Укртрансбезпеки отримав 4 089 грн надбавки за вислугу років і 6 815 грн місячної премії. А ось надбавка "за інтенсивність праці" Зборовському становила 136 309 грн, тобто 600% його посадового окладу.

Усього за листопад 2021 року новий голова Укртрансбезпеки отримав 169 931 грн зарплати.

"Плановий розрахунок заробітної плати керівництва Державної служби України з безпеки на транспорті"

Відповіді Укртрансбезпеки на запити Фокусу підтвердили достовірність інформації про зарплату Зборовського й інших керівників відомства.

Відповідь Укртрансбезпеки на запит Фокусу про зарплати керівництва

Відповідь Укртрансбезпеки на запит Фокусу про зарплати керівництва

Варто зазначити, що судячи з відповіді Укртрансбезпеки на один із запитів Фокусу, вже в грудні посадовий оклад Зборовського становить 29 400 грн. Завдяки 600% надбавкам "за інтенсивність праці" (176 400 грн) та за вислугу років (5 292 грн) чиновник за місяць може отримати понад 211 092 грн зарплати.

Варто зазначити, що 600% надбавки "за інтенсивність праці" у листопаді отримав і заступник голови Укртрансбезпеки Микита Лагунін. Його сумарна зарплата за місяць становила 206 175 грн.

Довідка: Державна служба України з безпеки на транспорті — це центральний орган виконавчої влади, який реалізує політику держави у сфері безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електротранспорті, залізничному, морському та річковому транспорті. Діяльність відомства координує Кабмін через Міністерство інфраструктури.

Нагадаємо, уряд погодив звільнення попереднього керівника Укртрансбезпеки Єгора Прокопчука у вересні 2021 року. Він написав заяву про звільнення з відомства за власним бажанням.

У квітні Прокопчук скаржився на проблеми із фінансуванням Укртрансбезпеки. Відомство не могло сплачувати за комунальні рахунки, через що в його офісах вимикали світло з інтернетом. Очолював Укртрансбезпеку Прокопчук із вересня 2020 року.