Деякі країни Східної Європи розкритикували пропозицію Байдена щодо перемовин із Росією, - Bloomberg

Деякі східноєвропейські країни розкритикували ідею президента Сполучених Штатів Джо Байдена щодо зустрічі представників НАТО із Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє американське видання Bloomberg із посиланням на дипломата однієї з держав регіону, назва якої не уточнюється.

За словами дипломата, який зажадав лишитися анонімним, його уряд "розгніваний та шукає негайних роз’яснень щодо того, що саме планує президент Джо Байден".

Інший співрозмовник видання надав більше деталей. За його словами, занепокоєння країн східного регіону зосереджене на тому, "до яких поступок можуть призвести переговори з точки зору політичних гарантій і обмежень для свободи дій НАТО і його спроможності здійснювати операції".

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Як стверджують джерела журналістів, переговори з Росією дадуть президенту Володимиру Путіну шанс "розділяти й володарювати", посіявши розбрат між США та Європою або ж між членами Європейського Союзу. Ще один дипломат припустив, що варто дочекатися деталей щодо пропонованих перемов.

Раніше президент США Джо Байден повідомив, що планує 10 грудня оголосити про зустріч, у якій візьмуть участь представники Росії та "щонайменше чотирьох" основних союзників США по НАТО. Про які саме держави йдеться, він не уточнив.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив журналістам, до п’ятниці, 10 грудня, представники США та щонайменше чотирьох союзників по Альянсу мають намір оголосити про зустріч на високому рівні із делегацією Росії.