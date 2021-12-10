Затверджено перелік компаній, в яких можна буде витратити "тисячу Зеленського", - Мінекономіки
Про це телеканалу "Дом" повідомив директор департаменту регуляторної політики та підприємництва Міністерства економіки Олександр Палазов, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що ідеологія програми "єПідтримка" включає дві основні цілі. Перша - фінансова допомога найбільш уразливим категоріям бізнесу, що постраждали від карантинних обмежень. Друга - стимулювання населення до вакцинації.
"Тобто фінансова допомога надається підприємцям шляхом стимулювання попиту. Людина отримує безкоштовну послугу, а бізнес отримує гроші від держави", - пояснив Палазов.
За його словами, стосовно "вакцинальної тисячі" до громадян є кілька вимог. Громадянин має бути повнолітній, вакцинований двома дозами, зареєстрований у додатку "Дія" (де згенерований його "зелений" сертифікат).
"Людина заходить у додаток, вибирає цю послугу, відкриває віртуальний рахунок у банку. Тобто "Дія" переадресовує на банк-партнер, який підписав з "Дією" договір. Протягом короткого часу цей рахунок відкривається, і відбувається підтвердження. Після цього людині більше нічого не потрібно робити. Вона очікує повідомлення, що заявку прийнято, а потім, що гроші прийшли на її карту. І вона йде розраховуватися у зазначені компанії, види бізнесу, передбачені постановою Кабміну", - розповів представник Мінекономіки.
Він додав, що банківську картку можна відкрити у додатку "Дія" віртуально, а можна звернутися до банків, "і отримати цю картку заздалегідь".
"Також буде опція отримати тверду, тобто невіртуальну карту. Це вже залежатиме від банку, який пропонуватиме свої послуги", - уточнив Палазов, зазначивши, що перелік компаній, які беруть участь у "вакцинальній тисячі", уже затверджено.
"Затверджено список MCC-кодів (MCC, Merchant Category Code). Це банківський інструмент, який прив'язується до термінала компанії, і він підтверджує, що компанія здійснює саме ту діяльність, до якої прив'язаний МСС-код. Наприклад, якщо це кінотеатр, то за цим кодом через POS-термінал можна перевірити - якщо він має такий код, значить, він здійснює свою діяльність з трансляції кінофільмів", - підсумував Палазов.