Майже 97% українських вчителів вакциновано від COVID-19 хоча б однією дозою, - Шкарлет

Понад 1 млн 143 тис. педагогічних працівників навчальних закладів або 95,7% їх загальної кількості отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19, а двома дозами вакциновано 88,4% педагогів, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у телеграмі.

"Окремо хочу повідомити про ситуацію в школах. Понад 632 тисячі педагогів (96,9%) вакцинувалися повним або неповним циклом. Безперечним лідером стала Дніпропетровська область, в якій 98,1% працівників закладів загальної середньої освіти отримали обидві дози вакцини", - підкреслив Шкарлет.

Дистанційно, за його словами, продовжують працювати 164 заклади загальної середньої освіти (1,1% від загальної кількості), тобто на 251 менше, ніж 7 грудня.

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Серед вихователів дитячих садків 95,9% працівників щеплено принаймні однією дозою вакцини, а повний цикл пройшли понад 87% освітян, повідомив міністр.

Найвищі показники щеплених двома дозами серед працівників освітньої галузі, за словами Шкарлета, у таких областях: Дніпропетровська - 95,2%, Черкаська - 94,5%, Сумська - 93,9%, Луганська - 93,7%, Донецька - 92 8%.

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