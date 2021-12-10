170 родин ветеранів отримають житло до кінця року, - Лапутіна

До кінця року ще 170 родин захисників України отримають житло.

Про це заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Минулого року бюджет передбачав також дуже мало грошей на житло. А житло є основною річчю, тобто якщо у людини немає дому, то скільки його не реабілітуй, він буде незвичний. І цього року завдяки зусиллям держави, а також завдяки зусиллям громадськості, ми досягли того, що ще 282 млн гривень вже перераховано на казначейство, і вже є перерозподіл на області на отримання житла учасникам АТО/ООС. Люди, які пішли на захист країни та лишили свої домівки, і вже вісім років не мають, де жити. Завдяки зусиллям, ще 170 родин отримають житло вже до кінця року. І це практичні речі", - сказала міністр.

За її словами, бюджетом наступного року передбачено 5,5 млрд гривень на житло по всім субвенціям. Також 4 тис. осіб зможуть отримати власні домівки, і це майже вся черга, за яку відповідає Мінветеранів.

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