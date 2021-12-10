Путін не проґавить можливість напасти на Україну, якими б санкціями не погрожували, - євродепутат Террас

Естонський депутат Європарламенту Ріхо Террас вважає, що президент Росії Володимир Путін не проґавить можливості напасти на Україну, хоч би якими санкціями йому загрожували.

Про це Террас заявив в ефірі Delfi, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, Росія обрала сприятливий час для підготовки вторгнення: у Франції скоро вибори президента, у Німеччині відбувається зміна канцлера, а президент США, на думку депутата, не проявив себе з сильного боку.

"Бажання Росії нав'язати свій порядок денний сьогодні більше, ніж у попередні роки. Цьому передували довгі приготування. Ситуація також сприятлива. Франція перебуває у стані передвиборної боротьби, у Німеччині немає канцлера, президент США також не проявив себе сильно. Вже з літа Росія займається ескалацією в різних регіонах. У Європі, наприклад, зараз говорять про ціни на електроенергію, на яку також дуже явно вплинув Володимир Путін. В останні тижні в центрі уваги знаходиться Білорусь, і це теж було організовано з метою зміни архітектури безпеки ЄС під себе, тому що Путін вважає, що він може це зробити", — сказав Террас.

"Біля кордонів України явно йде підготовка до військової операції. Я не вірю – хоч би якими санкціями погрожували Путіну, – що він проґавить можливість вторгнутися до України. Моє внутрішнє почуття підказує, що гряде війна", – сказав Террас.

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На думку депутата, РФ має низку цілей в Україні, які вона сподівається досягти силою. Якщо Кремль знатиме, що втручання Заходу не буде, то 100 000 осіб на Донбасі явно націлені на з'єднання з тимчасово окупованим Кримом, вважає він.

"Можливо, своєю поведінкою останніх років Росія в якось навчила Захід. І війну в Грузії можна було передбачити за півроку до початку. Напад на Україну теж здавався чимось нереальним, але перші ознаки можна було помітити вже у грудні 2013 року. Тоді ми нічого не змогли з ними вдіяти. Мета Росії не обмежується ближнім зарубіжжям, вона хоче перебудувати всю архітектуру безпеки таким чином, щоб Росія мала вплив на своїх сусідів і мала буферну зону, щоб у країнах Балтії не було військової присутності ні НАТО, ні США", - пояснив він.

Террас вважає, що Путін хоче змінити архітектуру безпеки Європи під себе – щоб Росія мала вплив на сусідів, мала буферну зону, а в країнах Балтії не було військової присутності НАТО і США.