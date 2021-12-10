Без допомоги Заходу Україна не вистоїть проти повномасштабного вторгнення Росії, - начальник ГУР Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що якщо Росія все ж наважиться на вторгнення в Україну, то ЗСУ не зможуть без допомоги Заходу відбити наступ.

Про це він заявив в коментарі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

За його словами, наразі ресурсів наших збройних сил вистачає для ведення окопної війни, проте цього замало для відбиття вторгнення по усіх напрямках.

"На жаль, на даному етапі Україні потрібно бути об'єктивною. Якщо розпочнеться повномасштабне вторгнення Росії, у нас буде недостатньо військових ресурсів для його відбиття без підтримки західних сил", – сказав генерал ГУР МО.

Буданов зазначив, якщо ймовірне вторгнення дійсно розпочнеться з авіаударів та ракетного обстрілу по складах боєприпасів, штабам та військам, то ЗСУ будуть виведені з ладу дуже швидко, а керівництво втратить можливість комунікації та не зможе постачати фронт. В такій ситуації театр воєнних дій може лягти на командирів на місцях.

"Вони триматимуться, поки є патрони. Вони зможуть використати все, що під рукою. Але, повірте, без перекидання резервів (там) не зможе вистояти жодна армія у світі", – резюмував Буданов.

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