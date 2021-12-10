Росія намагається мінімізувати присутність місії ОБСЄ в ОРДЛО, - заява ЄС

Євросоюз занепокоєний діями Росії зі зведення до мінімуму присутності СММ на непідконтрольних Уряду територіях України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер Відні.

"Ми також стурбовані продовженням дій Росії з мінімізації присутності СММ на непідконтрольних уряду територіях України. Ми із занепокоєнням читаємо останнім часом дуже часті звіти СММ про те, як підтримувані Росією збройні формування не дозволяють членам місії у багатьох випадках перетнути лінію зіткнення в Луганську область та двічі в Донецьку область України", - йдеться у заяві.

У Євросоюзі заявили про підтримку засудження цього систематичного та неприйнятного перешкоджання роботі СММ, яке було раніше висловлено чинною головою та генсекретарем ОБСЄ.

"ЄС повністю підтримує СММ у виконанні її важливого мандату та закликає Російську Федерацію виконувати свої зобов’язання та забезпечити негайне зняття всіх обмежень щодо роботи СММ", - зазначається у заяві.

Окремо в ЄС вказали на те, що важливим положенням Мінських угод є "постійний моніторинг ділянки українсько-російського державного кордону, яка наразі не контролюється українським урядом, та верифікація з боку ОБСЄ, включаючи створення зон безпеки у прикордонних районах України та Росії".

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З огляду на це в Євросоюзі заявили, що шкодують, що Росія не брала участі в обговоренні проєкту міністерського рішення ОБСЄ на цю тему, запропонованого 37 державами-учасницями. "Прийняття такого рішення дало б можливість подальшого прогресу в процесі врегулювання конфлікту", - йдеться у заяві ЄС.

Нагадаємо, російські окупаційні війська з кінця листопада перешкоджають патрулям СММ ОБСЄ перетнути лінії зіткнення на сході України.

28 листопада чинний голова ОБСЄ та генсек цієї організації закликали збройні формування РФ негайно зняти всі обмеження на пересування патрулів СММ.