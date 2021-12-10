В оточенні Зеленського вважають можливі санкції США в разі наступу Росії марними, - CNN

В оточенні президента Володимира Зеленського вважають, що санкції, які США планують запровадити у разі російського наступу, будуть марними.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє СNN з посиланням на неназваного радника глави української держави.

Співрозмовник телеканалу заявив, що запровадження санкцій після вторгнення Росії було б марним.

"Київ вважає, що будь-які можливі санкції у разі вторгнення Путіна вже враховані Москвою і забезпечують практично нульове стримання", - додав він.

Втім жорсткі санкції можуть спрацювати, якщо будуть введені заздалегідь, щоб змусити Росію відступити, переконаний він.

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