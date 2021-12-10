Зеленський обговорив з Макроном розблокування нормандського формату
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Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон у п’ятницю провели телефонну розмову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твітері.
"Поговорив з Емманюелем Макроном про розблокування Нормандського формату й роботи ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки. Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв. Вдячний Президентові Франції за позитивну оцінку поточних реформ", - відзначається у повідмленні.