ДТЕК повідомив МВФ про махінації українського уряду з цільовими "зеленими" єврооблігаціями

Компанія ДТЕК ВДЕ повідомила Міжнародний валютний фонд про махінації українського уряду з цільовими "зеленими" єврооблігаціями, що призводить до порушення Україною взятих на себе зобов’язань.



Про це йдеться в листі британської юридичної компанії Seladore Legal, яка діє в інтересах ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК ВДЕ просить МВФ вжити будь-яких заходів для розслідування ситуації та забезпечення повного і недискримінаційного погашення заборгованості перед усіма виробниками зеленої енергії, включаючи ДТЕК ВДЕ.



Зокрема, компанія просить МВФ додатково вказати українському уряду про невідкладність використання надходжень від облігацій Укренерго для погашення залишку заборгованості станом на кінець 2021 року.



У листі до МВФ зазначено, що наразі ДТЕК ВДЕ вживає заходи щодо притягнення посадових осіб державної компанії "Гарантований покупець" і уряду до відповідальності згідно з законодавством Великобританії.



"Англійські адвокати також вважають, що особами, пов’язаними з ДП "Гарантований покупець" та/або Укренерго, у тому числі державними службовцями, могли бути скоєні кримінальні правопорушення, передбачені стаття 89 та 90 Закону Сполученого Королівства про фінансові послуги від 2012 року", – йдеться в зверненні до МВФ.



Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.



15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.



ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.