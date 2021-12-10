Музей Голодомору оприлюднив звернення щодо звинувачень у фальсифікаціях

Національний музей Голодомору-геноциду оприлюднив звернення щодо звинувачень його керівництва та співробітників у фальсифікаціях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення було оприлюднене 6 грудня на сайті музею.

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У заяві сказано, що напередодні вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду та масових штучних голодів, у листопаді 2021 року, відбувалися "безпрецедентні інформаційні атаки, скеровані проти встановлення історичної правди та справедливості". Такою є реакція на відкритий лист відомих науковців, в якому воним звинувачують Музей Голодомору у фальсифікаціях.

Заяви окремих науковців, а також відкритий лист, в якому музей звинувачено у фальсифікаціях та штучному накрученні підрахунку кількості померлих через Голодомор, названо "масштабною кампанією дезінформації та безпідставними звинуваченнями".

"Апогеєм цієї інформаційної кампанії стало оприлюднення у засобах масової інформації 1 грудня 2021 р. "Відкритого листа", iнiцiаторами якого є С. Кульчицький, Л. Гриневич, Г. Єфіменко, В. Кіпіані, І. Патриляк та О. Слабоспицький. В листі громадянському суспільству подається критична маса дезінформації стосовно наукових досліджень та проведених комплексних судових експертиз з питань встановлення чисельності українців, знищених комуністичним тоталітарним режимом", - сказано в заяві.

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи визначив остаточну чисельність людських втрат через Голодомор — 3,9 млн осіб, яку підписанти вважають неправдивою.

"Так, 22 травня 2009 року Службою безпеки України було порушено кримінальну справу №475 за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932—1933 роках. Організацією розслідування справи займався тодішній заступник голови СБУ генерал-лейтенант М. Герасименко. У справі було проведено судову науково-демографічну експертизу, яку виконав О. Рудницький — співробітник сектору тривалості життя і здоров’я населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи. Згідно з цим висновком, унаслідок голоду померло 3,941 тис. осіб.

Однак Генеральна прокуратура України ще у вересні 2009 року не погодилася з рішенням слідчого та надала вказівку провести комплексну судову експертизу, залучивши юристів, судових медиків, криміналістів, економістів, істориків, статистиків, політологів та інших фахівців. Лише комплексна експертиза може надати відповідь щодо організаторів та виконавців особливо тяжкого злочину та встановити його наслідки, тобто чисельність знищених українців. Крім того, співробітники СБ України та суддя В. Скавронік, який розглядав справу, офіційно заявили, що проведена науково-демографічна експертиза не надала відповіді на питання щодо чисельності знищених українців", - сказано в заяві.

Повідомляється, що у жовтні 2019 року Службою безпеки України зареєстровано нове кримінальне провадження за статтею 442 КК України щодо виконавців злочину геноциду. Слідчим СБУ було призначено низку комплексних судових експертиз. Також для їх проведення слідчим призначено 22 експерти, одним із яких є М. Герасименко.

За результатами проведених досліджень:

- висновком історико–лінгвістичної експертизи встановлено власну назву злочину геноциду, вчиненого комуністичним тоталітарним режимом у 1932—1933 роках проти української нації, — Голодомор. На означення голодів 1921—1923, 1946—1947 років визначено термін "масові штучні голоди";

- висновком судової історико-джерелознавчої експертизи встановлено, що під час масового штучного голоду 1921—1923 років комуністичним тоталітарним режимом знищено 3,5 млн українців, під час масового штучного голоду 1946—1947 років — 1,5 млн українців;

- висновком комплексної судової статистично-криміналістичної експертизи встановлено, що комуністичний тоталітарний режим у 1932—1933 роках знищив 10,5 млн українців;

- висновком комплексної судової історико-криміналістичної експертизи встановлено, що комуністичний тоталітарний режим, з метою ліквідації національно-визвольного руху та недопущення відновлення Української держави, під час Голодомору-геноциду знищив 10,5 млн українців, iз них 4 млн дітей, в Україні (УСРР), на історичних етнічних землях та в місцях компактного проживання українців у СРСР (Дон, Кубань).

Головною проблемною, на думку підписантів, є те, що автори "Відкритого листа", в якому десятки істориків звинуватили Музей Голодомору у фальсифікцаії, "агресивно наполягають на визнанні українським суспільством тези, що в 1932—1933 роках від голоду в Україні померло 3,9 млн осіб".

На думку підписантів, проблемою є те, що "таку ж позицію займає політичне керівництво та наукове середовище Росії":

"Найефективніша тактика заперечення в російській дезінформаційній війні — зменшення масштабів злочину та чисельність знищених українців. Ще 31 травня 1933 року Королівський консул Італії в Харкові Сержіо Граденіго повідомив про катастрофічні втрати української нації — від 10 до 15 млн. Масове знищення українців продовжувалося до кінця 1933 року".

У листі наводять інші свідчення, які оцінюють кількість людських втрат від голоду у понад 10 мільйонів.

"Тепер зрозуміло, хто протягує російські тези в українських наукових колах, - зазначають підписанти, критикуючи листа… Особливо цинічними є висловлені авторами "Відкритого листа" звинувачення на адресу науковців та експертів у тому, що їхні нові дослідження "кількості загиблих від голоду дадуть опонентам вагомі аргументи "проти" визнання… злочину геноциду на міжнародному рівні...

Крім того, на нашу думку, це продовження російської гібридної війни в гуманітарній сфері. Автори подібних заяв стають вільно чи невільно співучасниками російської гуманітарної агресії проти України, мета якої — знищити Українську ідентичність та Українську державу. Адже зрозуміло, якщо гуманітарна агресія закінчується успішно проти якоїсь держави, то та держава просто зникає. Висновок такий: у протиборстві з Росією Україна може вистояти лише як українська Україна".

Листа зокрема підписали директорка Музею Олеся Стасюк, професори Володимир Сергійчук та Василь Марочко, радянський дисидент Семен Глузман. Зокема звернення підпсиали десятки громадських діячів, близько половини яких представляють "Національний корпус".

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Нагадаємо, раніше ряд науковців заявили про фальсифікацію у виданні, здійсненому під егідою Музею Голодомору. Вони вказують на цілу низку явних фальсифікацій даних і вважають, що трикратне завищення реальної кількості померлих через Голодомор підважує доказовість самого факту геноциду. Факти фальсифікацій підтвердив видавець книги та колишні співробітники Музею.

1 грудня понад сотню відомих істориків, науковців, журналістів та громадських діячів звернулися з листом до влади із закликликом не допустити свідомі фальсифікації, які здійснює Музей Голодомору. Зокрема свій підпис поставили професор Українського Католицького Університету Ярослав Грицак, професор історії та славістики в Університеті Вікторії (Канада) Сергій Єкельчик, один з чільних дослідників Голодомору Станіслав Кульчицький, директорка Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору Людмила Гриневич.