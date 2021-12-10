Унітази для вагонів за 300 тис. та кнопки для змиву за 7 тис. грн: НАБУ обшукало директорку Департаменту закупівель "УЗ" Олійник, - ЗМІ

Детективи Національного антикорупційного бюро підозрюють власницю ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ріст" в наданні хабарів посадовцям Філії "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" при закупівлі вагонних туалетів у 2017 році.

Про це свідчить ухвала від 19 листопада Вищого антикорсуду, куди детективи звернулися в рамках кримінального провадження № 52021000000000316, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".





З ухвали відомо, що справа відкрита за зверненням народної депутатки Юлії Гришиної ("Слуга народу"), яка очолює Тимчасову слідчу парламентську комісію з перевірки діяльності "УЗ".

Слідство встановило, що в 2017 році "ЦЗВ" провів три закупівлі вакуумних туалетів для пасажирських вагонів. За їх результатами угоди було укладено з ТОВ "Науково-виробниче об’єднання "МДС" на загальну суму 61,73 млн грн., а також з ТОВ "НВП "Ріст" на суму 225,09 млн грн.

Детективи отримали інформацію, що тодішня власниця "НВП "Ріст" Любов Паронова та посадовці фірми неодноразово надавали неправомірну вигоду службовим особам "Укрзалізниці" та "ЦЗВ" для перемоги в тендерах. Це дозволило фірмі отримати контракти на поставку туалетів за завищеними цінами – майже 1 мільйон гривень за комплект (два унітази для туалетів у різних кінцях вагону та пневматична система, яка встановлюється посередині вагону).

В суді детективи НАБУ клопотали про дозвіл на проведення обшуку у Паронової та у тодішньої заступниці директора Департаменту матеріально-технічного забезпечення "УЗ" Таїси Олійник. З осені 2021 року, за даними НАБУ, вона займає посаду директора Департаменту закупівель "УЗ". НАБУ просило дозвіл на обшук київської квартири Олійник з метою виявлення та фіксації інформації про перемоги в тендерах "НВП "Ріст" та їх виконання, доступ до її телефонів та комп’ютерів. Суд це клопотання задовольнив.

За даними телеграм-каналу "Офис на Тверской", 9 грудня детективи НАБУ провели обшуки у Олійник та Паронової, а також у Григорія Бойка, який отримав посаду члена правління "УЗ" 26 жовтня цього року також вже за нового керівника залізниці Олександра Камишіна. За попереднього керівництва він був директором з інженерно-технічного забезпечення "УЗ".

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База декларацій НАЗК не містить декларації Олійник про доходи за 2020 рік, про її звільнення або призначення.

"Раніше такі коллажі ходили інтернетом у статтях про норови тендерників "Укрзалізниці". І ось нарешті НАБУ підвело під них доказову базу. Вчора детективи навідались до Таїсії Олійник у справі щодо коштовних туалетів для пасажирських вагонів. Це ті, що унітази за 300 тисяч (дорожче мотоцикла) та кнопки для змиву за 7 тисяч гривень (дорожчі від мобільних телефонів). Слідчі назбирали матеріалів як ця громадянка за часів злочинного режиму попередників Зеленського лобіювала закупівлі у фірми "Ріст" за завищеною ціною. А після того покинула роботу на певний час. Сподіваємось слідчі розкрутять історію до кінця, бо цю громадянку буквально кілька місяців тому повернули на "Укрзалізницю" саме у департамент закупівель. І залізниця знову купила ті самі туалетні запчастини по ціні ще на 15% дорожче", - зазначають "Наші гроші" на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

"Ну і так. Відповідальність за повернення Олійник (і низки інших "кравцовських" кадрів) несуть ті самі ефективні менеджери Зеленського – Кубраков/Камишин/Голік, яким президент доручив масштабувати "Велике будівництво" на залізницю. Однак вони знов разом з цим масштабували і "Велике крадівництво", - резюмує видання.