Це черговий акт агресії проти України, - посольство США про інцидент із судном "Донбас" в Азовському морі
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Посольство США виступило із заявою, щодо інциденту з українським кораблем "Донбас" в Азовському морі.
Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться в твітері американського посольства у Києві.
""Донбас" має повне право плавати у водах України. Неправдиві звинувачення Росії є частиною її невпинної кампанії з відволікання від її останніх агресивних провокаційних дій. Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі – черговий акт агресії проти України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.
Міністр оборони Олексій Резніков зі свого боку повідомив, що заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки є інформаційною атакою.