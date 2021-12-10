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Це черговий акт агресії проти України, - посольство США про інцидент із судном "Донбас" в Азовському морі

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Це черговий акт агресії проти України, - посольство США про інцидент із судном "Донбас" в Азовському морі
Посольство США виступило із заявою, щодо інциденту з українським кораблем "Донбас" в Азовському морі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться в твітері американського посольства у Києві. 

""Донбас" має повне право плавати у водах України. Неправдиві звинувачення Росії є частиною її невпинної кампанії з відволікання від її останніх агресивних провокаційних дій. Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі – черговий акт агресії проти України", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азовське море - це акваторія спільного користування, - Резніков про український рятувальний корабель

Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.

Міністр оборони Олексій Резніков зі свого боку повідомив, що заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки є інформаційною атакою.

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    і це правда, за час правління Володі Найвєлічайшого московія окупувала Азовське (Синє море) і мертва тиша. Немає беніних нацсук з плюшовими свинками, чи вже сьогодні жабками, і ніяких дій і заяв Гайвєлічайшого.
  • jklpqrs
    Украина осталась по сути без Азова. Здорово, зебобики, правда?
  • Анатолий К 65c6a92d
    А чому Володю Гундоса не визивають в ДБР і не відкривають справу за спробу агресії проти московитів? Це звичайно жарт, але що він робив проти Порошенко замісить того щоб виконувати міжнародний морський трибунал? Московія, яка себе назвала росією буде вічно провокувати і брехати, це їх спосіб існування. А ще залякують Вову Гендоса, щоб і не думав підходити до міжнародної Керченської переправи і окупованою в цей час московією.
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