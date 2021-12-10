За рік роботи камер автофіксації порушень ПДР кількість ДТП із загиблими або травмованими знизилася на 65%, - Єнін

За рік роботи камер автофіксації порушень ПДР кількість ДТП із загиблими та/або травмованими знизилася на 65%. І зниження відбувається саме там, де встановлені прилади контролю.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Читаю новини і бачу сенсаційні заголовки: "Камери автофіксації порушень ПДР не вплинули на кількість аварій". Одразу спохватився, невже… Невже ми так сильно помилилися із нашою стратегією. Невже помилилася Польща, розміщуючи такі ж комплекси автофіксації. Невже США, Європа, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Англія, Сінгапур, всі помилилися і даремно боролися із мінімізацією смертності на дорогах такими пристроями. Дав доручення надати вичерпні дані по кожній камері в Києві та області. Почав порівнювати дані. І от, за рік роботи таких систем кількість ДТП із загиблими та/або травмованими знизилася на 65%! І зниження відбувається саме там, де встановлені прилади контролю. Закрив новину і пішов працювати далі", - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На дорогах України запрацюють ще 20 камер для фіксації порушень ПДР