Росія навряд чи нападе на Україну взимку: її звична тактика - раптовість, - євродепутат Пает
Рішучі дії Кремль завжди робив раптово, сказав євродепутат від Естонії Урмас Пает, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Якщо подивитися з тактичного погляду, що і коли відбувається і коли траплялися найважливіші події останніх років – починаючи з нападу на Грузію в 2008 році, Криму в 2014 році, Донбасу і закінчуючи нинішніми діями на білорусько-європейському кордоні, – то ці події стали сюрпризом для Заходу", – наголосив він.
Пает додав, що вторгнення Росії до України "означатиме суттєву зміну в тактиці", оскільки не стане для українських партнерів несподіванкою.
За словами європейського політика, Кремль прагне, щоб "Київ перестав дивитися на Захід і залишився у сфері впливу РФ", тож зосереджує війська біля українського кордону.
"За останні роки такі повідомлення надходили неодноразово", – нагадав він.