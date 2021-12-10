Росія навряд чи нападе на Україну взимку: її звична тактика - раптовість, - євродепутат Пает

Малоймовірно, щоб Росія здійснила вторгнення до України в січні 2022 року – це вийде за межі "її звичної поведінки".

Рішучі дії Кремль завжди робив раптово, сказав євродепутат від Естонії Урмас Пает, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Якщо подивитися з тактичного погляду, що і коли відбувається і коли траплялися найважливіші події останніх років – починаючи з нападу на Грузію в 2008 році, Криму в 2014 році, Донбасу і закінчуючи нинішніми діями на білорусько-європейському кордоні, – то ці події стали сюрпризом для Заходу", – наголосив він.

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Пает додав, що вторгнення Росії до України "означатиме суттєву зміну в тактиці", оскільки не стане для українських партнерів несподіванкою.

За словами європейського політика, Кремль прагне, щоб "Київ перестав дивитися на Захід і залишився у сфері впливу РФ", тож зосереджує війська біля українського кордону.

"За останні роки такі повідомлення надходили неодноразово", – нагадав він.