Росія перекрила майже 70% акваторії Азовського моря та перешкоджає вільному судноплавству, - Військово-морські сили. КАРТА
Як передаеє Цензор.НЕТ, про це повідомляє служба у зв'язках із громадськістю командування Військово-Морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ).
"Подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі. Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією. Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.
Міністр оборони Олексій Резніков зі свого боку повідомив, що заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки є інформаційною атакою.