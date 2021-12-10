Із СБУ хочуть зробити "беззубу тварину", але спецслужба має бути сильною, - нардеп "Голосу" Костенко

До законопроєкту про реформу СБУ подано дві з половиною тисячі правок.

Про це заявив нардеп "Голосу" Роман Костенко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, "слуга народу" Мар’яна Безугла виступає, щоб його приймали за спецпроцедурою. Фракція "Голос" проти, тому що це позбавляє кожного депутата можливості здійснювати свою діяльність, в тому числі щодо подачі правок та внесення змін до законопроєктів.

"Загалом ми підтримуємо цей законопроєкт. Так, його можна обговорювати, дискутувати щодо певних норм. Але ми повинні розуміти: діючий закон – це "нащадок" КДБ. Законодавство повинно модернізуватися та відповідати сучасності. Крім того, непотрібно забувати: коли його приймали, проти нас не було агресії Російської Федерації, як зараз. Я взагалі виступаю за те, щоб спецслужбам надавати більше повноважень в їхній роботі", - пояснив парламентар.

Читайте: Реформа СБУ посилить її можливість захищати держбезпеку, - "слуга народу" Безугла

Костенко зазначив, що багато хто із громадських активістів та політиків говорять, що із СБУ хочуть зробити "беззубу тварину".

"Щоб вона просто збирала інформацію, зберігала її та не могла ні на що впливати. Але спецслужба має бути сильною! Ми повинні побудувати цю інституцію, як незалежну. Протягом тридцяти років вона підпорядкована президенту (ми зараз не говоримо про конкретні прізвища). Вони використовували СБУ у своїх цілях саме для того, щоб обмежувати права деяких людей, зокрема політиків. А ми повинні створити таку спецслужбу, яка займатиметься захистом країни. Законопроєкт якраз спрямований на це", - наголосив нардеп.

Водночас, сказав парламентар, у нього також є питання до законопроєкту.

"До прикладу, там є норма, що слідство прибирають аж через три роки. Ще одна: інформація, яка зібрана, контррозвідувальними методами, може використовуватися в суді, як доказ. Я вважаю, це неправильно. Тому що контррозвідка – це не про розслідування злочининів, а про попередження загроз. Сьогодні наша Служба безпеки має слідчі органи, які, як правило, використовують для розслідування економічних та корупційних злочинів. Це дає їм більші можливості впливу, а іноді й заробітку", - додав Костенко.

Докладніше читайте в інтерв'ю нардепа Романа Костенка для Цензор.НЕТ за посиланням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Те, що Єрмак дав покази у справі "вагнерівців", демонструє: у нас немає богів і треба діяти згідно закону, - нардеп "Голосу" Костенко