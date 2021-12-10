США нададуть Україні на 20 млн долл. технічної підтримки для посилення північного та східного кордону
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Початок реалізації проекту стартує з січня 2022 року, а загальна сума допомоги розглядається в розмірі $20 млн", - зазначила начальник відділу з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань посольства США в Україні Сара Лангенкомп.
Вона додала, що проект посилення спроможності Держприкордонслужби у сфері безпеки північного та східного кордону України спрямований на надання технічної допомоги прикордонникам для підвищення ефективності службової діяльності підрозділів під час виконання завдань з охорони північного та східного кордону України та для ефективної протидії загрозам національної безпеки України, що виникають.
Зокрема, проект передбачає можливість надання Держприкордонслужбі України безпілотних авіаційних систем, спецтранспорту, засобів відеомоніторингу, зв'язку, екіпірування тощо.