Шольц і Макрон наполягають на продовженні роботи "нормандського формату"

Німеччина та Франція налаштовані на продовження роботи в нормандському форматі заради розв’язання російсько-українського конфлікту, а також на співпрацю в рамках програми Східного партнерства для сприяння розвитку України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про заявили канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Французької Республіки Емманюель Макрон на пресконференції після переговорів у Парижі 10 грудня.

Обидва лідери позитивно оцінили намагання президента США Джо Байдена вести конструктивний діалог з російським президентом Володимиром Путіним і мають намір посилити свою активність з цієї теми "з тим, аби гарантувати, що Україна має добрі перспективи", зауважив німецький лідер.

За його словами, для цього вже є добрі підвалини, які потрібно знову активізувати та які мають відігравати роль для майбутнього, зокрема нормандський формат.

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"Звісно, є спільна чітка позиція, що непорушність кордонів у Європі належить до принципів, які повинні прийняти всі заради спільної безпеки в Європі… Ці правила діють для всіх; йдеться не про владу та силу, йдеться про принципи, які є зобов’язуючими для всіх", - підкреслив Шольц.

Він додав, що для всіх абсолютно ясним є те, що немає альтернатив зусиллям з послаблення напруженості. Там, де виникають конфлікти, зазначив канцлер, мають бути створені умови для перспектив розвитку, в цьому напрямку буде поглиблена робота, зокрема, в рамках Східного партнерства.

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Президент Франції Емманюель Макрон також погодився з тим, що нормандський формат залишається важливою та корисною платформою, західні посередники в ньому – Франція і Німеччина – будуть продовжувати просувати його.

Макрон поінформував, що сьогодні вранці мав телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським і планує обмінятися думками з ним особисто в Брюсселі наступної середи на полях саміту ЄС-Східне партнерство.

Берлін і Париж дуже уважно стежать за ситуацією, адже йдеться про безпеку України, та роблять зусилля не допустити ескалації, заявили канцлер і президент.

Париж став першою зупинкою першого закордонного візиту Шольца після вступу на посаду канцлера ФРН.

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