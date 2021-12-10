Зеленський вже одного разу зазирнув в очі Путіну. Тепер не знаємо, як відмотати назад усі ті перемовини, - нардеп "Голосу" Костенко

Бажання президента Володимира Зеленського вести прямі переговори з Росією - неправильна тактика.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Голосу" Роман Костенко.

"Він вважає, що зараз потрібно вести такі перемовини. Згадайте, коли тільки став президентом, обираючись на обіцянках принести мир, у Францію поїхала делегація, щоб поговорити із Путіним. Причому не розуміючи усіх нюансів великої геополітичної гри і не маючи чіткого плану – просто хотіли поговорити. А у Росії він був, тому Зеленському накидали зобов’язань. Українська делегація повернулася ніби із перемогою: "Ось ми поговорили!". Але ж, насправді, привезли обіцянки виконання Мінських домовленостей, зокрема у частині імплементації формули Штайнмаєра, яка, на мою думку, є згубною для суверенітету України та у подальшому призведе до ще більших проблем, аніж ті, що зараз є у нас на Сході", - пояснив парламентар.

Костенко зазначив, що сьогодні коли Зеленський пропонує щось змінювати, у тому числі, в Мінському форматі, йому відповідають: "Ви підписали міжнародні домовленості, тому виконуйте, а після того поговоримо".

"Тому Зеленський зараз хоче провести цю розмову, щоб щось змінити. Я вважаю це неправильною тактикою. От, припустимо, приїжджає президент на зустріч до Російської Федерації, яка "брязкає зброєю" у нас на кордонах, окупувала частину наших територій та анексувала Крим, і каже: "Виведіть війська!". Щоби що?! Росії ж має бути з цього вигода! Вона хотіла б, щоб ми сказали: "Віддаємо вам Крим, пускаємо туди воду та відмовляємося від НАТО". Але це наші "червоні лінії"! Президент усьому суспільству повинен пообіцяти: "Якщо я їду на такі переговори, то не дозволю їх переступати". Але ми від нього такого не чуємо!" - наголосив нардеп.

"Тому я побоююся цих перемовин. Хоча і схиляюся до того, що їх не буде. Вони віртуальні. Ми навіть не бачимо плану дій. Є намір "просто поговорити". А це те саме, що "зазирнути в очі". Одного разу уже зазирнули. Тепер не знаємо, як відмотати назад усі ті перемовини", - підсумував він.

Інтерв'ю з нардепом Костенко для Цензор.НЕТ читайте тут.

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