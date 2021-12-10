Суд відправив під варту заступника Труханова Бриндака, який фігурує у справі про збитки на 500 млн грн

Вищий антикорупційний суд призначив виконувачу обов'язків заступника мера Одеси Олегу Бриндаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою 24,9 мільйона гривень застави. Він фігурує у справі щодо незаконного заволодіння одеською землею, за якою підозрюваним є і мер Одеси Геннадій Труханов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили пресслужби Вищого антикорупційного суду та Національного антикорупційного бюро. Ім'я підозрюваного назвала кореспондентка "Суспільного".

Так, слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора та скасував попередній запобіжний захід — заставу. Якщо Бриндак не внесе кошти, йому доведеться бути під вартою щонайменше до 7 лютого 2022 року.

Якщо ж він заставу внесе, посадовцю доведеться не залишати свій населений пункт, здати свій закордонний паспорт, а також прибувати за кожною вимогою до детективів НАБУ, прокурора, слідчого судді та суду.

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За даними слідства, у 2016-2019 роках громада Одеси втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 гектара та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 мільйон гривень. Результати експертизи встановили, що це призвело до шкоди на 689 мільйонів гривень.

Сторона обвинувачення під час засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Труханову наполягала, що мер зловживав свої службовим становищем. Натомість міський голова та його адвокати провину не визнали: кажуть, що підозра та документи у справі не доведені.

Окрім Труханова, підозрюваними у справі є ще низка міських посадовців та одеський бізнесмен Володимир Галантерник.

Труханову у цій справі обрали заставу у розмірі 30 мільйонів гривень, яку він зрештою сплатив.

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