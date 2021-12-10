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До "справи Стерненка" долучили інтерв'ю Венедіктової, Трепака і Рябошапки

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До "справи Стерненка" долучили інтерв'ю Венедіктової, Трепака і Рябошапки
За клопотанням адвокатів активіста Сергія Стерненка до справи про вбивство долучили відрізки з інтерв’ю генеральної прокурорки Ірина Венедіктової, ексзаступника генерального прокурора Віктора Трепака і ексгенепрокурора Руслана Рябошапки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Також адвокати надали суддям лист колишнього очільника групи прокурорів у справі Стерненка Андрія Родіонова. Той відмовився погоджувати активісту підозру у навмисному вбивстві, після чого був відсторонений від провадження.

На судовому засіданні 10 грудня адвокати Сергія Стерненка продовжили надавати суду докази "політизації справи" про напад на активіста та загибель одного з нападників під час сутички – Стерненко каже про самооборону, а державне обвинувачення – про навмисне вбивство.

Першим до справи долучили інтерв’ю генеральної прокурорки Венедіктової, яка говорить, що підозра Стерненку буде в будь-якому разі, питання тільки у кваліфікації – навмисне чи ненавмисне вбивство. На думку обвинуваченого, прокурорка не могла робити такі заяви, не будучи прокурором у справі, зокрема, за два місяці до того, як активісту висунули підозру.

"Це був тиск Венедіктової на прокурора у справі. І прокурор про це заявляв потім. І це ще раз доводить політичний характер цієї справи", – заявив обвинувачений.

На думку захисту, ці та інші заяви високопосадовців доводять, що слідство велось упереджено. Також адвокати Андрій Писаренко і Масі Найєм нагадали, що одним з критеріїв політично вмотивованих справ, згідно із рішеннями Європейського суду з прав людини, є публічні поспішні заяви чиновників

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Топ коментарі

  • Святослав Сагайдачный
  • я гражданин Украины
    ми можем по різному ставитись до цього Персонажу ....- але не може бути збігом обставин що 2 рази поспіль його намагались - можливо не вбити , а передати " привіт"....- але те що він знищив - не вбив !!!, нападника ..., заслуговуе на Повагу .... так як не він перший починав ...тут Респект !!!
  • Анатолий Петров 4cc6e3b6
    Венедикта и пропутинское ОП - это все кодло комуняки зе, они все пойдут на нары по одной сиатье, за предптельство.
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