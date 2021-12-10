Від початку доби війська РФ 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази відкривали вогонь. Втрат серед українських воїнів немає.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Піщане, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Новотошківського найманціздійснили обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Біля Майорська окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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