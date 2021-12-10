Від початку доби війська РФ 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу населеного пункту Піщане, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
В напрямку Новотошківського найманціздійснили обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
В бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Біля Майорська окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.