Влада має боротися з тіньовою економікою, а не підвищувати тиск на легальний бізнес, – Ernst&Young

За словами Котенка, ухвалений депутатами законопроєкт №5600 призведе до зростання податкового тиску на бізнес.





Замість того, щоб знижувати рівень тіньової економіки, влада збільшує податковий тиск на чесний бізнес. Про це заявив керівник податково-юридичної практики Ernst&Young в Україні Володимир Котенко на форумі про детінізацію, організований Європейською бізнес асоціацією.



За його словами, ухвалений депутатами законопроект про зміни до податкового законодавства (№5600) призведе до зростання до податкового тиску на бізнес, який працює чесно.



"Що ми отримуємо? Ми отримуємо № 5600, який обмежує перенесення збитків для прозорого бізнесу, ми отримуємо постійне зростання єдиного соціального внеску в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, отримуємо лише обіцянки, що от зараз буде радикальна реформа і правильне оподаткування персональних доходів зокрема", – розповів Костенко.



На його думку, владі треба було б зосередитись на заходах для зменшення рівня тіньової економіки, яка лише за офіційними даними перевищує 30%, а насправді є значно більшою. В той же час в розвинених країнах цей рівень не вищий 10-17%.



"Інколи хочеться сказати словами політичних селебрітіс, звичайно перефразовуючи: яких повноважень вам не вистачає, щоб боротися з тіньовою економікою вже зараз (…) . Тому що наразі ми бачимо з боку державних органів, що вони плодять просто бюрократію, не вирішують проблеми, а створюють вигляд метушні, яка орієнтована виключно на авторів цих проблем, тобто на забезпечення їхньої зайнятості", – сказав Костенко.



Нагадаємо, 30 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.



Раніше народний депутат України Софія Федина заявила, що ухваленими податковими змінами (законопроект 5600) влада позбавить звичайних українців засобів для існування і збагатить олігархів, близьких до влади.



Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.