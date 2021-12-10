Швейцарія продовжила замороження активів Януковича до лютого 2023 року

Федеральна рада Швейцарії продовжила замороження активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення до лютого 2023 року.

Рішення було прийняте на засіданні 10 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, який цитує пресреліз уряду Швейцарії.

Як зазначається, у лютому 2014 року у зв’язку з тогочасною ситуацією в Україні Федеральна рада Швейцарії заморозила активи Януковича та його оточення на суму приблизно 70 мільйонів швейцарських франків (більш як $69 млн).

Відтоді в Україні триває кримінальне розслідування щодо відповідних осіб. У зв’язку з цими кримінальними провадженнями Україна подала до Швейцарії кілька запитів про взаємну правову допомогу. Швейцарія змогла передати Україні численні докази. Що стосується потенційних реституцій, то в Україні ще не винесено судових рішень про незаконне походження активів.

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"На тлі цього Федеральна рада ухвалила рішення продовжити превентивне заморожування активів щодо України до лютого 2023 року", - йдеться у заяві.