Швейцарія продовжила замороження активів Януковича до лютого 2023 року
Рішення було прийняте на засіданні 10 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, який цитує пресреліз уряду Швейцарії.
Як зазначається, у лютому 2014 року у зв’язку з тогочасною ситуацією в Україні Федеральна рада Швейцарії заморозила активи Януковича та його оточення на суму приблизно 70 мільйонів швейцарських франків (більш як $69 млн).
Відтоді в Україні триває кримінальне розслідування щодо відповідних осіб. У зв’язку з цими кримінальними провадженнями Україна подала до Швейцарії кілька запитів про взаємну правову допомогу. Швейцарія змогла передати Україні численні докази. Що стосується потенційних реституцій, то в Україні ще не винесено судових рішень про незаконне походження активів.
"На тлі цього Федеральна рада ухвалила рішення продовжити превентивне заморожування активів щодо України до лютого 2023 року", - йдеться у заяві.