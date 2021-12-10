Ще трьом особам повідомлено про підозру в організації корупційної схеми в КО "Київзеленбуд", сума збитків зросла до 115 млн грн, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру в організації корупційної схеми на столичному комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" трьом особам, серед яких колишній в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Київради.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужба НАБУ.

У Бюро уточнюють, що загальна кількість підозрюваних у цій справі збільшилася до 10 осіб, а сума збитків зросла до 115,19 млн грн.

"НАБУ та САП встановили нові епізоди розкрадання коштів комунального об’єднання "Київзеленбуд", у зв’язку з чим 10 грудня 2021 року трьом особам, cеред яких колишній в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Київської міської ради, повідомлено про підозру, ще семи оновлено підозри в контексті нових доказів. Отже, загальна кількість осіб, імовірно причетних до вчинення корупційного злочину, зросла до десяти, а загальна сума завданої шкоди комунальному об’єднанню - до 115,19 млн грн", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що серед підозрюваних - в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Київської міської ради; колишній позаштатний радник генерального директора КО "Київзеленбуд"; генеральний директор КО "Київзеленбуд" (2016-2018 рр.); генеральний директор КО "Київзеленбуд" (2018-2019 рр.); заступник генерального директора з комерційних питань КО "Київзеленбуд"; начальник одного з відділів КО "Київзеленбуд"; працівник одного з відділів КО "Київзеленбуд"; довірена особа позаштатного радника гендиректора "Київзеленбуду", директор приватного підприємства, а також приватний підприємець.

"За даними слідства, в 2016-2018 рр. КО "Київзеленбуд" оголосило та провело тендери на закупівлю спеціальної техніки для утримання зелених насаджень районів столиці. Колишній позаштатний радник генерального директора КО "Київзеленбуд", якого слідство вважає організатором корупційної схеми, за попередньою змовою з іншими посадовцями "Київзеленбуду" та приватним підприємцем фактично забезпечили перемогу в тендерах трьох наперед визначених компаній, які поставили техніку КО "Київзеленбуд" за завищеними цінами", - повідомляють в НАБУ.

Там додають, що частину незаконно отриманих коштів учасники корупційної схеми переказали на рахунки іноземних компаній, а звідти - на підконтрольну їм компанію, зареєстровану в Італії.

"На підставі здобутих доказів, з метою відшкодування в подальшому збитків, завданих громаді Києва, детективи НАБУ домоглися накладення арешту на корпоративні права італійської компанії та об'єкти нерухомості, які, як вважає слідство, могли збудувати за рахунок коштів, виведених із КО "Київзеленбуд". Ідеться про проект із будівництва житла у місті Верона (Італія)", - наголошують у НАБУ.

У серпні 2020 року НАБУ і САП повідомили про підозру в привласненні майже 78 млн грн держбюджету шістьом чиновникам КО "Київзеленбуд" і приватному підприємцеві.