Україна отримала 50 млн євро кредитних коштів від ЄІБ на вакцинацію від коронавірусу

Європейський інвестиційний банк у п'ятницю, 10 грудня, перерахував Україні 50 млн. євро кредитних коштів, які будуть спрямовані на фінансування програми вакцинації від коронавірусу в країні, зокрема, на закупівлю достатньої кількості вакцин від COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кредит підтримає систему охорони здоров'я та підвищить спроможність України у боротьбі з пандемією коронавірусу.

"Ця фінансова операція є частиною загальної ініціативи Team Europe щодо реагування на виклики пандемії COVID-19", - йдеться у повідомленні прес-служби представництва ЄС в Україні у п'ятницю.

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У ньому уточнюється, що для того, щоб зробити вакцини більш доступними для українців та посилити здатність країни до протидії кризі COVID-19 та подолання її руйнівних наслідків, ЄІБ перепрофілював частину коштів чинної фінансової угоди.

"Йдеться про "Програму розвитку муніципальної інфраструктури України" (ПРМІУ/UMIP), підписану між ЄІБ та Україною у 2015 році на суму 400 млн євро. ЄІБ виділив 50 млн євро в рамках цієї угоди на фінансування заходів протидії COVID-19. Угода про перепрофілювання кредиту в 50 мільйонів євро було ратифіковано Україною у жовтні 2021 року", - наголошують у представництві.

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За словами голови представництва ЄІБ в Україні Жана-Еріка де Загона, ЄІБ "раді підтримати зусилля уряду України у боротьбі проти COVID-19".

"Для більш швидкого залучення коштів нам вдалося внести зміни до вже затвердженого та чинного кредиту. 50 млн євро, перепрофільовані для цієї мети, будуть використані для оперативної закупівлі вакцин. Це необхідний крок для боротьби з викликами COVID-19 у сфері охорони здоров'я та економіки, а також для забезпечення кращого майбутнього", - наголосив банкір.

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Уточнюється, що закупівлю вакцин від COVID-19 за кошти, надані ЄІБ, буде здійснено компанією Crown Agents, яку раніше затвердив український уряд.