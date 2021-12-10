"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до новорічних свят
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
Додаткові поїзди:
№ 235/236 Київ – Ужгород (через Славське);
№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці;
№ 259/260 Суми, Київ – Ворохта (через Буковель);
№ 123/124 Київ – Одеса;
№ 211/212 Харків – Львів;
№ 167/168 Львів – Одеса;
№ 238/237 Одеса – Ужгород.
№ 201/202 Ковель – Київ;
№ 197/198 Ковель – Київ.
Поїзд №235/236 сполученням Київ – Ужгород відправлятиметься з Києва з 23 грудня по 10 січня, крім 31 грудня, о 20:29. До Ужгорода він прибуватиме об 11:30. З Ужгорода поїзд відправлятиметься з 24 грудня по 11 січня, крім 31 грудня, о 19:06 і прибуватиме до Києва об 11:28. Звертаємо увагу, що цей рейс надає додаткове сполучення столиці з лижним курортом Славське.
Поїзд №249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці відправлятиметься з Києва з 23 грудня по 11 січня, крім 31 грудня, о 16:50. До Чернівців він прибуватиме о 8:20. З Чернівців поїзд відправлятиметься о 21:30 з 24 грудня по 12 січня, крім 31 грудня, і прибуватиме до Києва о 14:16.
Поїзд №259/260 Суми, Київ – Ворохта, який дає додаткове сполучення регіону з Буковелем через станцію Татарів, відправлятиметься через день із Сум з 24 грудня по 10 січня о 15:40, до Ворохти він прибуває о 12:06. Зворотно з Ворохти поїзд відправлятиметься з 25 грудня по 11 січня о 14:30 і прибуватиме в Суми о 9:56.
Поїзд №123/124 Київ – Одеса відправлятиметься з Києва 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня о 8:06, в Одесу він прибуває о 18:15. З Одеси поїзд відправлятиметься 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня о 10:56, з прибуттям в Київ о 20:31.
Поїзд №211/212 Харків – Львів відправлятиметься через день із Харкова о 16:13 з 24 грудня по 10 січня, з прибуттям у Львів о 12:23. Зі Львова, поїзд відправлятиметься о 15:25 з 25 грудня по 11 січня та прибуватиме до Харкова о 10:25.
Поїзд №167/168 Львів – Одеса відправлятиметься зі Львова 29, 30 грудня та 3, 9 січня о 9:40. В Одесу потяг прибуватиме о 20:46. З Одеси відправлення о 9:53 29, 30 грудня та 3, 9 січня та прибуття до Львова о 21:05.
Поїзд №238/237 Одеса – Ужгород відправлятиметься через день з Одеси з 24 грудня по 9 січня о 22:32. В Ужгород він прибуватиме о 15:59. Зворотно з Ужгорода відправлення з 25 грудня по 10 січня о 19:56 з прибуттям до Одеси о 13:17.
Поїзд №201/202 Ковель – Київ відправлятиметься з Ковеля 23, 27 грудня та 2, 9 січня о 18:53. До Києва він прибуватиме о 4:45. Зворотно з Києва поїзд відправлятиметься 24, 30 грудня та 5 січня о 23:10 і прибуватиме до Ковеля о 8:30.
Поїзд №197/198 Ковель – Київ відправлятиметься з Ковеля 30 грудня та 3, 9 січня об 11:27. До Києва він прибуватиме о 20:39. З Києва поїзд відправлятиметься 30 грудня та 3, 9, 10 січня о 6:15 і прибуватиме до Ковеля о 14:48.
Подовжені маршрути:
Поїзд №75/76 Кривий Ріг – Київ до Хмельницького,
Поїзд №779/780 Суми – Київ до Вінниці,
Поїзд №57/58 Київ – Яремче до Ворохти (через Буковель).
Збільшення періодичності:
Поїзд №757/758 Київ – Могилів-Подільський відправлятиметься з Києва 27, 30 грудня та 3 січня. З Могилів- Подільського відправлення 28, 31 грудня та 4 січня.
На період новорічних та різдвяних перевезень спостерігається збільшений попит на поїзди до рекреаційних зон Карпат – навіть у порівнянні з докарантинним періодом сезону 2019/2020 року.
Так, на період з 23.12 по 09.01 вже реалізовано 4,9 тис. місць до ст. Татарів (Буковель), що за два тижні до початку сезону складає 196% від показника 2019/2020. До ст. Яремче реалізовано 11 тис. місць (102%), Ясіня – 6,9 тис. місць (101%), Ворохта – 8,3 тис. квитків (85%).
Нагадуємо, що стартував продаж квитків на "Лижний експрес" до Славська, а в цілому до цього курорту вже готові прямувати залізницею 7,9 тис. українців.
Основні "лижні" рейси "Укрзалізниці" доступні за посиланням https://www.uz.gov.ua/mounts2021/index2.html.