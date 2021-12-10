16-річному студенту загрожує до 5 років обмеження волі через проникнення в тунель харківського метро

У Харкові поліцейський і співробітник метро затримали людину, яка стрибнула на рейки метро на станції "Центральний ринок" і побігла тунелем у бік станції "Площа Конституції".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, ним виявився 16-річний студент одного з харківських коледжів.

Його запросили до кімнати поліції для пояснень.

"Повідомлення про те, що сторонній проник у тунель на станції метро "Центральний ринок", надійшло до поліції 10 грудня близько 15:36. З колій було знято напругу та призупинено рух електропоїздів на Холодногірсько-Заводській лінії метрополітену. Наразі рух на лінії відновлено", - йдеться у повідомленні.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.