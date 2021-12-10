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16-річному студенту загрожує до 5 років обмеження волі через проникнення в тунель харківського метро

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16-річному студенту загрожує до 5 років обмеження волі через проникнення в тунель харківського метро
У Харкові поліцейський і співробітник метро затримали людину, яка стрибнула на рейки метро на станції "Центральний ринок" і побігла тунелем у бік станції "Площа Конституції".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, ним виявився 16-річний студент одного з харківських коледжів.

Його запросили до кімнати поліції для пояснень.

"Повідомлення про те, що сторонній проник у тунель на станції метро "Центральний ринок", надійшло до поліції 10 грудня близько 15:36. З колій було знято напругу та призупинено рух електропоїздів на Холодногірсько-Заводській лінії метрополітену. Наразі рух на лінії відновлено", - йдеться у повідомленні.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.

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Топ коментарі

  • Иван Петров 46dae11c
    Бить розгами и отпустить ! Какие нах 5 лет ? 5 лет у нас положены ежели нажраться и холопов до десятка в мясо машиной раскатать.
  • koresh68
    Что то дохрена шьют! Особенно на фоне Трухиных.
  • Виталий CN
    О, на Цензорі з'явилися заголовки, як на жовтих сайтах. Не 5 років ув'язнення, а до 5 років обмеження волі, але це по максималці. Санкція ч. 1 статті 296 - штраф 8500-17000 грн, арешт до 6 місяців або до 5 років обмеження волі. Але там взагалі дрібне ***********, адміністративка, 51 гривня штрафу або 15 діб адмінарешту.
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