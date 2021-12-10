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Оточення Зеленського закликає США до негайних санкцій проти РФ, - CNN

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Оточення Зеленського закликає США до негайних санкцій проти РФ, - CNN
Запроваджувати додаткові санкції проти Росії треба вже зараз, не чекаючи на додаткове вторгнення, адже далі може бути пізно.

Як предає Цензор.НЕТ, до цього владу США закликає команда президента України Володимира Зеленського, повідомляє телеканал CNN з посиланням на радника Зеленського, ім’я якого не називає.

Радник каже, що, на думку офіційного Києва, Москва вже прорахувала варіанти можливих санкцій на випадок вторгнення, і тому не боїться їх запровадження.

"Однак запровадження жорстких санкцій зараз – із вбудованими в них положеннями про скасування, якщо Росія зробить реальні кроки для деескалації – має шанс спрацювати", – цитує CNN слова співрозмовника.

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Топ коментарі

  • хужє не будєт
    Тим часом сам наркоман звільнив і зразу знову призначив керівника ДУСі, Ігоря Лисого.
    Соцмережі жартують, що нарешті в Офісі Президента зайнялись важливими справами.
    Ганяють Лисого.
  • Сергей Середа
    А как на счёт просто перестать стрелять и наживаться на войне?

    Клоун или идиот или нагло и цинично врал на вборах презедента
  • Ритта Рыжук
    Цікаво хто цей інкогніто ??? Часом не Порошенко !!!)))
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