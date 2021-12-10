Оточення Зеленського закликає США до негайних санкцій проти РФ, - CNN

Запроваджувати додаткові санкції проти Росії треба вже зараз, не чекаючи на додаткове вторгнення, адже далі може бути пізно.

Як предає Цензор.НЕТ, до цього владу США закликає команда президента України Володимира Зеленського, повідомляє телеканал CNN з посиланням на радника Зеленського, ім’я якого не називає.

Радник каже, що, на думку офіційного Києва, Москва вже прорахувала варіанти можливих санкцій на випадок вторгнення, і тому не боїться їх запровадження.

"Однак запровадження жорстких санкцій зараз – із вбудованими в них положеннями про скасування, якщо Росія зробить реальні кроки для деескалації – має шанс спрацювати", – цитує CNN слова співрозмовника.

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