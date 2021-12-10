ДТЕК Ахметова надає аварійну допомогу енергосистемі Польщі

Компанія ДТЕК після звернення польського системного оператора відновила постачання електроенергії з Добротвірської ТЕС до Польщі для підтримки стабільної роботи енергосистеми сусідньої країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Експорт по виділеній лінії електропередачі здійснюється за залишковим принципом у режимі 135 МВт рівним графіком. Виведення одного блоку ТЕС для підтримки енергосистеми Польщі погоджено з диспетчером НЕК "Укренерго", - повідомила компанія.

В ДТЕК наголосили, що Добротвірська ТЕС в пріоритетному режимі забезпечує потреби ОЕС України.

"ДТЕК виконує усі взяті на себе зобов'язання, у тому числі, із забезпечення своїх генеруючих потужностей вугіллям. Компанія також готова, при необхідності, надати допомогу, щоб уникнути ризиків для відключення споживачів сусідніх країн Європейського Союзу", - зазначили в ДТЕК Ріната Ахметова.

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Як повідомлялося, ДПЕК надає допомогу енергосистемі Польщі вдруге за останній тиждень. Так, 6 грудня загальний обсяг аварійної допомоги становив 945 МВт.год.