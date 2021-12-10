Загиблому під Іловайськом полковнику Півоваренку присвоєно звання героя
Відповідний указ №630/2021 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Півоваренку Павлу Васильовичу - полковнику (посмертно)", – зазначається в документі.
Офіцер народився 2 вересня 1975 у місті Радомишль Житомирської області в сім’ї військовослужбовця.
Після закінчення школи навчався у суворовському училищі, а після у Харківському гвардійському вищому командному танковому училищі. Вже під час служби у війську закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.
Командував танковими підрозділами - від взводу до батальйону, був заступником командира 30 окремої механізованої бригади.
На початку російської агресії служив у місті Київ в штабі Оперативного командування.
22 травня був призначений в. о. командира 51 ОМБр після відсторонення Володимира Яцківа з посади командира бригади через брак організації, що призвів до втрат у бою під Волновахою.
В якості командира бригади Павло Півоваренко брав участь у звільненні Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та низки інших населених пунктів.
Офіцер загинув у серпні 2014 року під час виходу з Іловайського котла.
1 жовтня того ж року його було поховано на Кушугумському кладовищі в Запоріжжі як останки невстановленої особи під номером 3191.
За кілька місяців за допомогою експертизи ДНК довели, що поховане тіло належать саме українському офіцеру Півоваренку. Медичне обстеження показало, що полковник був поранений в ногу, отримав пошкодження спини і загинув внаслідок влучання уламку в голову.
Перепоховання останків командира 51-ї окремої механізованої бригади відбулося 22 липня 2016 року в Києві на Лук’янівському кладовищі.