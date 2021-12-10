Стефанчук попросив посла Ізраїлю Бродського присвоїти звання праведників світу Шептицькому та Ковчу

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук попросив посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського розглянути питання про присвоєння звання "праведників народів світу" митрополиту Андрію Шептицькому та священику Омеляну Ковчу, які у роки Голокосту рятували життя євреям, повідомляє сайт парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Мова йде про митрополита Андрея Шептицького та священника Омеляна Ковча. Це було б розцінене як важливий крок у зміцненні дружби між нашими народами", – зазначив Руслан Стефанчук.

Голова Верховної Ради України подякував ізраїльській делегації за участь у пам’ятних заходах із приводу трагедії Бабиного Яру.

Крім того, Голова Парламенту зазначив, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму. За його словами, про важливість цього питання для України свідчить прийняття Верховною Радою Закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", який підписано Президентом України 7 жовтня 2021 року. "Я сподіваюсь, що ця активність буде оцінена з боку ізраїльської сторони", – зазначив Руслан Стефанчук.

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Він нагадав, що наступного року Україна вшановуватиме 90-ті роковини Голодомору – геноциду 1932–33 років.

"Я хотів би особисто звернутися до спікерів усіх країн, до дружніх до нас парламентів із пропозицією, щоби наступного року знайти можливість і визнати Голодомор актом геноциду українського народу. Якби Ізраїль наслідував приклад багатьох держав світу, для нас це була би дуже велика й цінна підтримка", – висловив прохання Голова Парламенту України.

Учасники також обговорили питання міжпарламентської взаємодії та торговельно-економічного співробітництва. Зосередили увагу й на питаннях політики безпеки та оборони, протидії дезінформації та фейкам.

Крім того, Руслан Стефанчук розповів про впровадження в Україні парламентської реформи, яка, зокрема, передбачає створення дослідницької аналітичної служби. "У цьому аспекті для нас може бути корисним досвід Дослідницько-аналітичного центру Кнесету", – наголосив Руслан Стефанчук та попросив поділитися досвідом функціонування цього центру.

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