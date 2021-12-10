Стефанчук попросив посла Ізраїлю Бродського присвоїти звання праведників світу Шептицькому та Ковчу
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
"Мова йде про митрополита Андрея Шептицького та священника Омеляна Ковча. Це було б розцінене як важливий крок у зміцненні дружби між нашими народами", – зазначив Руслан Стефанчук.
Голова Верховної Ради України подякував ізраїльській делегації за участь у пам’ятних заходах із приводу трагедії Бабиного Яру.
Крім того, Голова Парламенту зазначив, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму. За його словами, про важливість цього питання для України свідчить прийняття Верховною Радою Закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", який підписано Президентом України 7 жовтня 2021 року. "Я сподіваюсь, що ця активність буде оцінена з боку ізраїльської сторони", – зазначив Руслан Стефанчук.
Він нагадав, що наступного року Україна вшановуватиме 90-ті роковини Голодомору – геноциду 1932–33 років.
"Я хотів би особисто звернутися до спікерів усіх країн, до дружніх до нас парламентів із пропозицією, щоби наступного року знайти можливість і визнати Голодомор актом геноциду українського народу. Якби Ізраїль наслідував приклад багатьох держав світу, для нас це була би дуже велика й цінна підтримка", – висловив прохання Голова Парламенту України.
Учасники також обговорили питання міжпарламентської взаємодії та торговельно-економічного співробітництва. Зосередили увагу й на питаннях політики безпеки та оборони, протидії дезінформації та фейкам.
Крім того, Руслан Стефанчук розповів про впровадження в Україні парламентської реформи, яка, зокрема, передбачає створення дослідницької аналітичної служби. "У цьому аспекті для нас може бути корисним досвід Дослідницько-аналітичного центру Кнесету", – наголосив Руслан Стефанчук та попросив поділитися досвідом функціонування цього центру.