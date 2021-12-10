Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам Сухопутних військ ЗСУ
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Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам Сухопутних військ Збройних Сил України.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Військове звання бригадного генерала присвоєно:
- полковнику ЖАКУНУ Олександру Миколайовичу — начальнику 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ;
- полковнику КРАСИЛЬНИКОВУ Дмитру Сергійовичу — заступнику командувача військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ;
- полковнику ТАРНАВСЬКОМУ Олександру Георгійовичу — начальнику штабу — заступнику командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ