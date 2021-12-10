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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам Сухопутних військ ЗСУ

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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам Сухопутних військ ЗСУ
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам Сухопутних військ Збройних Сил України.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Військове звання бригадного генерала присвоєно:

  1. полковнику ЖАКУНУ Олександру Миколайовичу — начальнику 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ;
  2. полковнику КРАСИЛЬНИКОВУ Дмитру Сергійовичу — заступнику командувача військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ;
  3. полковнику ТАРНАВСЬКОМУ Олександру Георгійовичу — начальнику штабу — заступнику командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ

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