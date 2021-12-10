Одна на всю Україну: вчителька з Волині Галина Шура написала "Диктант національної єдності" без жодної помилки
Імена переможців Радіодиктанту національної єдності-2021 оголосив член правління Суспільного, відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Детектор медіа".
Жодної помилки не зробила лише Галина Шура з села Комарове Ковельського району Волинської області. В листі вона вказала, що працює у загальноосвітній школі-дитсадку.
З однією помилкою диктант написали Надія Палій з Львівської області, Максим Слюсаревський з Києва та Юлія Шекет (Тишко). По дві помилки зробили 12 людей, які надіслали свої роботи на перевірку.
Загалом у переліку переможців 21-го Радіодиктанту національної єдності 16 людей:
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Галина Шура, Волинь
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Надія Палій, Львівська обл.
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Максим Слюсаревський, Київ
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Юлія Шекет (Тишко)
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Тетяна Ліхтанська
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Ілона Войтенко
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Юлія Туманцева
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Тамара Лавренко, Харків
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Олена Скорик
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Наталя Ніколенко, Херсон
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Дарина Іванковська, Львівська обл.
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Вікторія Кригер, Хмельницька обл.
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Лариса Семенюк, Луцьк
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Алла Кравченко, Київ
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Олександр Щетинський
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Христина Гоянюк, Львів.
Всього на перевірку до "Українського радіо" надійшло 14 573 листи з текстом диктанту. З них 1 824 — у паперовому вигляді та 12 749 — на електронну пошту.
Нагадаємо, 9 листопада 2021 року, у День української писемності та мови, відбувся 21-ий Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який організовує Національна суспільна телерадіокомпанія України. Текст радіодиктанту "Слідом за пам’яттю" написав і прочитав в ефірі Суспільного письменник Юрій Андрухович.