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Одна на всю Україну: вчителька з Волині Галина Шура написала "Диктант національної єдності" без жодної помилки

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Одна на всю Україну: вчителька з Волині Галина Шура написала "Диктант національної єдності" без жодної помилки
Загалом до "Українського радіо" на перевірку надійшло 14 573 листи з текстом диктанту.

Імена переможців Радіодиктанту національної єдності-2021 оголосив член правління Суспільного, відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Детектор медіа".

Жодної помилки не зробила лише Галина Шура з села Комарове Ковельського району Волинської області. В листі вона вказала, що працює у загальноосвітній школі-дитсадку.

З однією помилкою диктант написали Надія Палій з Львівської області, Максим Слюсаревський з Києва та Юлія Шекет (Тишко). По дві помилки зробили 12 людей, які надіслали свої роботи на перевірку.

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Загалом у переліку переможців 21-го Радіодиктанту національної єдності 16 людей:

  • Галина Шура, Волинь

  • Надія Палій, Львівська обл.

  • Максим Слюсаревський, Київ

  • Юлія Шекет (Тишко)

  • Тетяна Ліхтанська

  • Ілона Войтенко

  • Юлія Туманцева

  • Тамара Лавренко, Харків

  • Олена Скорик

  • Наталя Ніколенко, Херсон

  • Дарина Іванковська, Львівська обл.

  • Вікторія Кригер, Хмельницька обл.

  • Лариса Семенюк, Луцьк

  • Алла Кравченко, Київ

  • Олександр Щетинський

  • Христина Гоянюк, Львів.

Всього на перевірку до "Українського радіо" надійшло 14 573 листи з текстом диктанту. З них 1 824 — у паперовому вигляді та 12 749 — на електронну пошту.

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Нагадаємо, 9 листопада 2021 року, у День української писемності та мови, відбувся 21-ий Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який організовує Національна суспільна телерадіокомпанія України. Текст радіодиктанту "Слідом за пам’яттю" написав і прочитав в ефірі Суспільного письменник Юрій Андрухович.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Ось кого треба призначати міністром освіти а не тупорилу злодюгу шкаралета.
  • Maxim Ak-Murza
    Оно пишет только под диктовку Дерьмака.
  • Чайка Київ
    Хламідії це ні до чого. Він і без диктантів бабло з лохів рубить. Як і всі "слуги" наріду.
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