Одна на всю Україну: вчителька з Волині Галина Шура написала "Диктант національної єдності" без жодної помилки

Загалом до "Українського радіо" на перевірку надійшло 14 573 листи з текстом диктанту.

Імена переможців Радіодиктанту національної єдності-2021 оголосив член правління Суспільного, відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Детектор медіа".

Жодної помилки не зробила лише Галина Шура з села Комарове Ковельського району Волинської області. В листі вона вказала, що працює у загальноосвітній школі-дитсадку.

З однією помилкою диктант написали Надія Палій з Львівської області, Максим Слюсаревський з Києва та Юлія Шекет (Тишко). По дві помилки зробили 12 людей, які надіслали свої роботи на перевірку.

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Загалом у переліку переможців 21-го Радіодиктанту національної єдності 16 людей:

Галина Шура, Волинь

Надія Палій, Львівська обл.

Максим Слюсаревський, Київ

Юлія Шекет (Тишко)

Тетяна Ліхтанська

Ілона Войтенко

Юлія Туманцева

Тамара Лавренко, Харків

Олена Скорик

Наталя Ніколенко, Херсон

Дарина Іванковська, Львівська обл.

Вікторія Кригер, Хмельницька обл.

Лариса Семенюк, Луцьк

Алла Кравченко, Київ

Олександр Щетинський

Христина Гоянюк, Львів.

Всього на перевірку до "Українського радіо" надійшло 14 573 листи з текстом диктанту. З них 1 824 — у паперовому вигляді та 12 749 — на електронну пошту.

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Нагадаємо, 9 листопада 2021 року, у День української писемності та мови, відбувся 21-ий Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який організовує Національна суспільна телерадіокомпанія України. Текст радіодиктанту "Слідом за пам’яттю" написав і прочитав в ефірі Суспільного письменник Юрій Андрухович.