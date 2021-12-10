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Глава МЗС Литви Ландсбергіс подав у відставку на знак протесту, що країною продовжується транзит білоруських вантажів

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Глава МЗС Литви Ландсбергіс подав у відставку на знак протесту, що країною продовжується транзит білоруських вантажів
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс написав заяву про відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє портал Delfi.

Таке рішення пов’язане з триваючим транзитом білоруських вантажів.

"Бачачи сформоване становище через триваючу після введених США санкцій перевезення білоруських вантажів через Литву і розуміючи, які репутаційні виклики це створює для уряду Литовської Республіки. Прошу прийняти мою заяву про відставку і звільнити мене з посади міністра закордонних справ найближчим можливий для вас час", - цитує заяву Ландсбергіса відомство.

Зазначається, що днем раніше Ландсбергіс заявляв, що готовий піти у відставку через скандал з триваючим транзитом "Білоруськалія" через Литву.

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Топ коментарі

  • Dust
    Вітаємо майбутнього Президента Литви !
  • Dust
    респект Габріелюс Ландсбергіс!
    Слава "упертій Литві"
  • Evgenia Skrypa
    Де нам узяти таких гордих патріотів... Браво Литва!!!!
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