Глава МЗС Литви Ландсбергіс подав у відставку на знак протесту, що країною продовжується транзит білоруських вантажів

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс написав заяву про відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.

Таке рішення пов’язане з триваючим транзитом білоруських вантажів.

"Бачачи сформоване становище через триваючу після введених США санкцій перевезення білоруських вантажів через Литву і розуміючи, які репутаційні виклики це створює для уряду Литовської Республіки. Прошу прийняти мою заяву про відставку і звільнити мене з посади міністра закордонних справ найближчим можливий для вас час", - цитує заяву Ландсбергіса відомство.

Зазначається, що днем раніше Ландсбергіс заявляв, що готовий піти у відставку через скандал з триваючим транзитом "Білоруськалія" через Литву.

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