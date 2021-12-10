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Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію на Донбасі, - Зеленський про розмову з Байденом

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Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію на Донбасі, - Зеленський про розмову з Байденом
Президент США Джо Байден повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що РФ не планує продовжувати ескалацію. Американський лідер повідомив про це главі держави під час їхньої розмови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив у ефірі "1+1".

"Я отримав меседж від президента США, що Росія запевнила, що не збирається продовжувати ескалацію", - сказав Зеленський.

Раніше стало відомо, що сам Байден під час телефонної розмови з президентом України запевнив його, що про жодні компроміси з Путіним не говорив.

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Топ коментарі

  • Ритта Рыжук
    Москалям вірити -себе не поважати !!))
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Третій Рейх також запевняв...
  • Maxim Ak-Murza
    Стесняюсь спросить....а шо там с госпереворотом? Ну неужели Наивеличайший Луноликий оказался ...эээ...3,14здаболом?
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