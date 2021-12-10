Не виключаю проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, - Зеленський (оновлено)
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу загалом. І тут питання не в статусі. В нас може бути таке в житті. Це (референдум - Ред.) може бути щодо Донбасу, щодо Криму. Це може бути в цілому", - заявив Зеленський в ефірі телеканалу "1+1", відповідаючи на запитання журналістки про те, чи хоче він порадитися з українцями стосовно статусу окупованих територій.
Крім того, президент допустив і проведення референдуму про припинення війни.
"Це (референдум - Ред.) може бути загалом щодо припинення війни. Так може бути, що хтось, якась країна, нам пропонуватиме ті чи інші умови. Так може бути. Сьогодні цього немає точно. Тут немає жодних секретів у мене від суспільства, я такими речами не жартував би й точно секретів не мав би, тому що це дуже важливі речі, які стосуються нашого статусу,... наших територій. Але якщо буде якийсь такий складний виклик, я точно радитимуся з нашим суспільством", - наголосив Зеленський.