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Зеленський: Завдяки США у нас може з'явитися ще один майданчик переговорів з Росією

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Зеленський: Завдяки США у нас може з'явитися ще один майданчик переговорів з Росією
Президент України Володимир Зеленський заявив, що між Україною та Росією може з'явитися ще один майданчик для діалогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час інтерв'ю каналу 1+1.

"У нас (з Росією- ред)  може з'явитися, завдяки США, ще один майданчик переговорів з Російською Федерацією. І тут дуже тонкий такий хірургічний момент - як не втратити Нормандський формат, тому що нічого не збудувавши, ти можеш знищити те, що є. Я для нас це дуже важливо – не втратити, оскільки у ньому зацікавлений Макрон", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, США можуть доповнити Нормандський формат майданчиком контактів з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не виключаю проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, - Зеленський

Топ коментарі

  • хужє не будєт
  • Trot91
    ермака сначала уволь, татарова, портнова, демченко.
  • Sophia-Maria Duglass
    И британцев на тот майданчик- всех гарантов Будапешта , где обещали Украине защиту
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