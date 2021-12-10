Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2022 рік

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю отримав з Верховної Ради закон про державний бюджет на 2022 рік і того самого дня підписав його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна, про йдеться в інформації на сайті парламенту.

Згідно з ним, доходи держбюджету-2022 затверджено в обсязі 1,324 трлн грн, зокрема загального фонду - 1,183 трлн грн, що, відповідно, на 9,7% і 12,2% більше порівняно з затвердженими доходами держбюджету-2021.

Видатки держбюджету-2022 збільшено на 3,8% - до 1,499 трлн грн, зокрема за загальним фондом - на 5,3%, до 1,346 трлн грн.

Водночас граничний розмір дефіциту в держбюджеті-2022 знижено порівняно з держбюджетом-2021 на 23,5% - до 188,8 млрд грн, зокрема за загальним фондом - на 27,4%, до 160,3 млрд грн.

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Як зазначав Мінфін, щодо ВВП дефіцит держбюджету наступного року буде знижено до 3,5% ВВП.

Закон про держбюджет встановлює у 2022 році прожитковий мінімум з 1 січня - 2393 грн, з 1 липня - 2508 грн, з 1 грудня - 2589 грн, зокрема, для працездатних громадян: з 1 січня - 2481 грн, з 1 липня - 2600 грн, з 1 грудня - 2684 грн.

Водночас документ передбачає підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 жовтня до 6,7 тис. грн порівняно з нинішніми 6,5 тис. грн.

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Закон про держбюджет також встановлює надання кредитів із держбюджету розміром 23,53 млрд грн, зокрема кредитів із загального фонду в сумі 7,02 млрд грн.

Держбюджет-2022 побудований, як і зазначено в трирічній бюджетній декларації, на прогнозі зростання номінального ВВП до 5,368 трлн грн, зростанні реального ВВП на 3,8%, курсовому коридорі гривні до долара на кінець року - 28,6-28,7 грн/$. При цьому очікується, що інфляція на кінець 2022 року становитиме 6,2%.

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