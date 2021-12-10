У разі прямих переговорів з Путіним важливо не втратити нормандський формат, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відкидає можливості проведення прямих переговорів з президентом РФ, такі перемовини підтримують партнери в Європейському Союзі та США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На сьогодні я маю реакцію, що всі "за", щоб існувало кілька шляхів, і щоб якнайбільше країн робили все можливе, щоб зупинити війну на сході України. Але навіть за цих двох напрямів я не виключаю, і таке підтвердження і підтримку маю, я не виключаю окремого формату прямих переговорів з президентом Російської Федерації. Я бачу підтримку цього напряму і з боку європейських партнерів, і з боку США", - заявив Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1".

Водночас, за словами глави держави, "дуже важливо не втратити нормандський формат".

"Тут дуже тонкий такий хірургічний момент - як не втратити нормандський формат, оскільки, нічого не збудувавши, ти можеш знищити те, що є. А для нас це дуже важливо - не втратити, оскільки в ньому зацікавлений Макрон", - пояснив Зеленський.

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За словами президента України, зараз відносини з президентом Франції у нього добрі.

"Макрон сьогодні – один із лідерів Європи, дуже важливий лідер і потужний, точно лідер, який зацікавлений у розвитку та реалізації всіх напрацювань у нормандському форматі. Тому для мене дуже важливою є його реакція", - сказав Зеленський.