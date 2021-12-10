Зеленський про держпереворот: Деякі угруповання трішечки змінили свої плани

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українське суспільство продемонструвало, що не підтримує дестабілізацію в країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що не готовий ділитися інформацією про держпереворот.

"Я не готовий про це говорити. Про такі речі не можна говорити", - сказав президент в інтерв'ю телеканалу "1+1"

"Я дуже радий, що наше суспільство не підтримує такі дестабілізаційні кроки деяких угруповань, і дуже щасливий, що ці угруповання побачили, що суспільство не підтримало їх. Але ми стежимо за ситуацією дуже ретельно", - сказав Зеленський.

Він вважає, що ті, хто міг бути причетний до перевороту, трохи "змінили свої плани".

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"Я думаю, що в людей глобально плани не змінилися, я думаю, деякі люди отримали комунікації з боку і наших стратегічних партнерів… мали діалоги, отримали певні сигнали. Я думаю, трішечки змінили свої плани", - зазначив президент.