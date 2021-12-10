Зеленський про держпереворот: Деякі угруповання трішечки змінили свої плани
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський наголосив, що не готовий ділитися інформацією про держпереворот.
"Я не готовий про це говорити. Про такі речі не можна говорити", - сказав президент в інтерв'ю телеканалу "1+1"
"Я дуже радий, що наше суспільство не підтримує такі дестабілізаційні кроки деяких угруповань, і дуже щасливий, що ці угруповання побачили, що суспільство не підтримало їх. Але ми стежимо за ситуацією дуже ретельно", - сказав Зеленський.
Він вважає, що ті, хто міг бути причетний до перевороту, трохи "змінили свої плани".
"Я думаю, що в людей глобально плани не змінилися, я думаю, деякі люди отримали комунікації з боку і наших стратегічних партнерів… мали діалоги, отримали певні сигнали. Я думаю, трішечки змінили свої плани", - зазначив президент.