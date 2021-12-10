Канада підтвердила незмінну підтримку Києва для недопущення загострення конфлікту на Донбасі, - МЗС України

Канада підтвердила незмінну підтримку України та готовність використовувати наявні інструменти для недопущення загострення конфлікту на Донбасі.

"Сандра МакКардел підтвердила незмінну підтримку з боку Канади суверенітету та територіальної цілісності України та готовність до використання наявних інструментів для запобігання загострення конфлікту", - йдеться у повідомленні прес-служби українського дипломатичного відомства, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією прес-служби, 10 грудня заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сеник обговорив із заступником міністра закордонних справ Канади Сандрою МакКардел двосторонній порядок денний, включно з політичною, безпековою та торговельною сферами.

Особливу увагу сторони приділили загрозі посилення російської агресії проти України та конкретних кроків у рамках комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій.

Крім того, сторони скоординували подальші кроки щодо підготовки до наступного етапу проведення переговорів з Ісламською Республікою Іран щодо забезпечення відповідальності винних та встановлення справедливості для жертв літака PS752 та їх родичів.

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