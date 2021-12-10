Новини

Путін після нещодавніх виборів до Держдуми РФ має повний картбланш на дії щодо України, - російський політик Шлосберг

6 97131
Путін після нещодавніх виборів до Держдуми РФ має повний картбланш на дії щодо України, - російський політик Шлосберг
Всі партії у російському парламенті підтримують агресивну політику президента РФ Володимира Путіна відносно України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив російський політик та правозахисник Лев Шлосберг, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, російський народ мовби підрозділяється на два - "народ війни" та "народ миру".

"У нас щойно обрано черговий російський парламент, і в цьому парламенті всі п'ять партій - це "партії війни". І якщо Володимир Путін вийде з ініціативою до Державної Думи про проведення військових дій, не дай Боже, то жодна партія, представлена ​​на сьогодні в російському парламенті, не виступить проти Путіна", - сказав Шлосберг.

Також читайте: Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію на Донбасі, - Зеленський про розмову з Байденом

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    На лапотні немає народу-є тільки лапотна бидломаса...
  • SS 640592fb
    Да, мы в курсе, что там все терпилы и скорее полезут под пули чем под дубинки.
  • Alex Zverev 4f8bec47
    Я думаю утварждение о том, что в кацапии есть "народ мира" - большое преувеличение. Поддержка Плешивого после захвата Крыма выросла практически до абсолютной. Где ж там "народ мира"???
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини