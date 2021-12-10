НАТО готове до діалогу з Росією, але компроміс щодо права країн приєднуватися до альянсу неможливий, - Столтенберг

У НАТО готові обговорювати з Росією теми, які викликають у неї тривогу, проте не може йтися про те, щоб позбавляти Україну та інші країни права самостійно вирішувати, чи приєднуватися до альянсу.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми готові проводити переговори. Проте неможливі компроміси стосовно права країн обирати свій шлях", - сказав Столтенберг на пресконференції, відповідаючи на запитання, чи готовий альянс піти назустріч Росії і, скасувавши минулі рішення, гарантувати, що Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ України до НАТО неприйнятний для Росії, - Путін. ВIДЕО

"Питання про відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників щодо НАТО і сама Україна – ніхто інший", – сказав Столтенберг, виступаючи на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, в якій великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші держави", - пояснив генсек НАТО.