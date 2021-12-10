Наше найбільше завдання сьогодні - наполегливо працювати над тим, аби Україна була в безпеці, - канцлер ФРН Шольц

Захист безпеки та суверенітету України є одним з головних питань європейського порядку денного.

Про це заявив у Брюсселі канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найважливішою темою сьогодні є те, як ми можемо зберегти безпеку України", - сказав глава німецького уряду. Він підкреслив важливість недоторканності кордонів та недопущення агресії одних країн проти інших.

"Наше найбільше завдання сьогодні - наполегливо працювати над тим, аби Україна була в безпеці, й ніхто цю безпеку не порушив… Загроза суверенітету України – це те, чого ми не будемо толерувати", - заявив канцлер ФРН.

Шольц також запевнив, що ФРН робитиме все від неї залежне з метою підтримання спільної безпеки, у тому числі в рамках НАТО. За його словами, Альянс може покладалися на Німеччину, яка забезпечить "адекватне озброєння армії". Останніми роками, додав він, на потреби Бундесверу було виділено "так багато грошей, як ніколи".

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Нагадаємо, новий канцлер Олаф Шольц здійснює свій перший закордонний візит, у рамках якого проводить зустрічі з керівництвом ЄС і НАТО в Брюсселі.