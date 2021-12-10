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Зеленський або не розуміє масштабів загрози, або з самого початку розумів, що нічого не буде, - Рахманін

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Зеленський або не розуміє масштабів загрози, або з самого початку розумів, що нічого не буде, - Рахманін
За умови реальної загрози вторгнення Росії влада мала би заздалегідь готуватися до ймовірного запровадження воєнного стану. Але це не було зроблено.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"В той день, коли з’явилася перша інформація про те, що накопичується певна кількість сил і засобів, всі органи місцевого самоврядування, державні органи влади мали отримати пакети і готуватись до цих заходів. Вони були проведені? Ні", - розказав він.

"Військові комісаріати колишні, які зараз називаються територіальними центрами - вони мали нарешті підштовхнути Єдиний реєстр і готуватися до мобілізації. Вони це зробили? Ні", - додав Рахманін.

Нардеп перелічив ще ряд дій, які мала би зробити влада, якби дійсно готувалася до необхідності запровадити воєнний стан через повномасштабне вторгнення РФ.

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"Або людина, яка очолює державу і є верховним головнокомандувачем, не розуміє масштабів і рівня загрози, або вона з самого початку розуміла, що нічого не буде, і Захід нас врятує. Нас не врятує ніхто, крім нас самих", - підсумував він.

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Топ коментарі

  • Apollo ee48865f
    Скоріше розумів, що завжди може вилетіти до своїх маєтків в Італії, якщо не з Києва, то з будь-якого іншого аеропорту, що втрачати ? тому що одна справа розкрадати бюджет, а зовсім інша - воювати.
  • Myko
    В той час коли дорослі дяді вели напружені переговори з кровожерливим агресором, а інфантильно-недорозвине постить фотки із спортзалу, то про яке розуміння питає Рахманін?
  • Олег Таценко
    О чём Вы говорите? Заезжаю сегодня с работы к себе во двор, а возле подъезда стоит белая Тойота с рашенскими номерами (регион 750) и там сидят две шмары, слушают музон и громко ржут. Я что-то не припомню чтобы при Порохе по Киеву катались мос..ли так в открытую и с музыкой. Не граница, а проходной двор б..ть!
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