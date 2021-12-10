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Якби 100 тисяч військових стояли б на кордоні з Хорватією, Міланович назвав би такий візит "виявом солідарності", - Зеленський відповів хорватському президенту

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Якби 100 тисяч військових стояли б на кордоні з Хорватією, Міланович назвав би такий візит "виявом солідарності", - Зеленський відповів хорватському президенту
Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова президента Хорватії Зорана Мілановича , який назвав візит перм'єр-міністра Андрія Пленковича "шарлатанством".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Зеленський підкреслив: "Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не "шарлатанством", а виявом солідарності та дружби".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше президент Хорватії Зоран Міланович назвав візит глави уряду країни Андрія Пленковича до України "чистим шарлатанством" через напружену ситуацію у відносинах із Росією.

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Топ коментарі

  • Valery Valery 43f2bcb9
    Что не так он сказал? Все правильно сказал.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Шо точно не робив би президент Хорватії. - не літав би рятувальним вертольтом на п`янку
  • Oleksandr Onys
    Отут я вперше можу погодитися із президентом
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