Якби 100 тисяч військових стояли б на кордоні з Хорватією, Міланович назвав би такий візит "виявом солідарності", - Зеленський відповів хорватському президенту
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова президента Хорватії Зорана Мілановича , який назвав візит перм'єр-міністра Андрія Пленковича "шарлатанством".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Зеленський підкреслив: "Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не "шарлатанством", а виявом солідарності та дружби".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше президент Хорватії Зоран Міланович назвав візит глави уряду країни Андрія Пленковича до України "чистим шарлатанством" через напружену ситуацію у відносинах із Росією.