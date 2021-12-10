От у них новий міністр оборони, був віце-прем'єром, такий собі Арестович, - Лавров про нові кадри в українській політиці. ВIДЕО
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Керівник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров показав невисоку обізнаність із кадровими змінами в українській політиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері користувач Necro Mancer.
Лавров назвав радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича "міністром оборони".
Кот сардонически засмеялся, потом вздохнул. - Есть еще такая болезнь - склероз, - сообщил он https://t.co/kJDhcC7Xgw #Лавров #старостьнерадость pic.twitter.com/RdTOEW8MaI— Necro Mancer (@666_mancer) December 10, 2021