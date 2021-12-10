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От у них новий міністр оборони, був віце-прем'єром, такий собі Арестович, - Лавров про нові кадри в українській політиці. ВIДЕО

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Керівник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров показав невисоку обізнаність із кадровими змінами в українській політиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері користувач Necro Mancer.

Лавров назвав радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича "міністром оборони".

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Топ коментарі

  • Віталій Маркович
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Зовсім ***** конячку не береже

  • растуди
    Загнаних коней дострілюють
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